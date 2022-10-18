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قطر للطاقة
قطر للطاقة
نفط وغاز

رئيس "قطر للطاقة": هدفنا أن نصبح أكبر متداول للغاز الطبيعي في العالم

الكعبي: قطر للطاقة ليس لديها خطط للاستحواذ

الخرساة (قطر) - رويترز
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قال الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة سعد الكعبي اليوم الثلاثاء، إن الشركة تهدف إلى أن تصبح أكبر متداول في العالم للغاز الطبيعي المسال من خلال النمو العضوي، وإنها تعمل بالفعل على تكوين فرق تجارية.

وأضاف الكعبي، وهو أيضا وزير الدولة القطري للطاقة، للصحافيين أن قطر للطاقة ليس لديها خطط للاستحواذ على شركة تجارية أخرى لتنمية أعمالها التجارية في مجال الغاز الطبيعي المسال.

وتعد قطر بالفعل من بين أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وسيؤدي مشروع توسعة حقل الشمال إلى تعزيز مكانتها على هذا الصعيد.

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جدير بالذكر أن وزير الطاقة القطري والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة سعد الكعبي، قال إن الشركة ستكون أكبر شركة لديها نشاط في تجارة الغاز المسال على مستوى العالم في غضون 5 إلى 10 سنوات.

وأضاف أمام منتدى للطاقة في لندن "نبيع حاليا نحو 5 إلى 10 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال، وسنتصدر في غضون 5 إلى 10 سنوات بفارق كبير مبيعات الغاز الطبيعي المسال، ويشمل هذا كميات الغاز الخاصة بنا وعبر أطراف ثالثة".

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