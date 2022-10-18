النفط يحقق مكاسب وسط ضعف الدولار وقيود العرض
رغم تأثير انخفاض الطلب على الوقود من الصين
ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، مدعومة بضعف الدولار ومشاكل العرض، فيما ألقى شبح انخفاض الطلب على الوقود من الصين بظلاله على المكاسب مع استمرارها في سياستها الصارمة للقضاء على الجائحة.
صعدت العقود الآجلة لخام برنت 82 سنتاً، أي 0.9% إلى 92.44 دولار للبرميل بحلول الساعة 0643 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 86 سنتاً، أي 1% إلى 86.32 دولار للبرميل.
وهبط مؤشر الدولار -الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ستة أقران رئيسيين من بينهم الجنيه الإسترليني- إلى أدنى مستوياته منذ السادس من أكتوبر.
ومن شأن ضعف الدولار أن يجعل النفط أقل تكلفة للمشترين الذين يحوزون عملات أخرى، مما يزيد من احتمال إقبالهم على الشراء.
بالنسبة للمعروض، أظهر استطلاع أولي لـ "رويترز" أمس الاثنين، أنه من المتوقع أن ترتفع مخزونات النفط الخام الأميركية للأسبوع الثاني على التوالي، وتفيد التقديرات بأنها زادت 1.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 أكتوبر.
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