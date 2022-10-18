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واردات الغاز الأوروبية (تعبيرية - shutterstock)
واردات الغاز الأوروبية (تعبيرية - shutterstock)
نفط وغاز

عاملان وراء انخفاض أسعار الغاز في أوروبا

هبطت لأدنى مستوى منذ منتصف يونيو

لندن - رويترز
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تراجعت أسعار الغاز بالجملة في هولندا وبريطانيا، اليوم الثلاثاء، متأثرة بانخفاض الطلب نتيجة الطقس الأكثر دفئا من المعتاد ووفرة المعروض وسط استقرار شحنات الغاز الطبيعي المسال.

وانخفض عقد الغاز الهولندي لشهر أقرب استحقاق لخامس يوم من المعاملات على التوالي بواقع 13.5 يورو إلى 116.5 يورو لكل ميغاواط ساعة بحلول الساعة 08:58 بتوقيت غرينتش، وهو أدنى مستوى منذ منتصف يونيو.

كما انخفض العقد البريطاني قبل يوم من التسليم 23 بنسا إلى 35 بنسا لكل وحدة حرارية.

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قال المحللون في إنجي إنرجي سكان: "يستمر ضعف الطلب والوفرة المريحة في المعروض في ممارسة ضغط نزولي قوي، وتضع توقعات الطقس الجديدة بدرجات حرارة أكثر دفئا ضغطا نزوليا إضافيا".

توقعت رفينيتيف أيكون أن يكون الطقس في بقية هذا الأسبوع والأسبوع المقبل أكثر اعتدالا من المعتاد، مما يقلل من الطلب على التدفئة.

كما خفف الوصول المستقر للسفن التي تحمل الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا من المخاوف بشأن نقص الإمدادات بالرغم من خفض روسيا التدريجي لتدفقات الغاز.

مع ذلك، هناك أكثر من 35 سفينة محملة بالغاز الطبيعي المسال متباطئة قبالة إسبانيا وفي أنحاء البحر المتوسط، ولا تزال الموانئ مشغولة بالتفريغ.

وتنتظر الأسواق أيضا اقتراح المفوضية الأوروبية بشأن وضع حد أقصى لسعر الغاز الطبيعي، ومن المقرر أن يناقش قادة الاتحاد الأوروبي الخيارات هذا الأسبوع والتي تتضمن قيودا إلزامية، وفقا لمسودة الاقتراح.

ووفقا للمحللين، يمكن أن يؤدي تحديد سقف الأسعار إلى مزيد من الضغط على أسعار الغاز.

في المملكة المتحدة، سجل نظام الغاز فائضا بلغ 26.4 مليون متر مكعب في المعروض، وفقا لبيانات الشبكة الوطنية.

وفي سوق الكربون الأوروبية، تراجع العقد الرئيسي 0.41 يورو إلى 67.10 يورو للطن.

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