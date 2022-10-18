تضامن دولي واسع لسياسات أوبك+ الهادفة لتوازن الأسواق النفطية

يتواصل الإعلان عن التضامن الدولي والعربي لموقف تحالف أوبك+ وسياساته الهادفة للحفاظ على توازن الأسواق النفطية واستقرارها.

وقالت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الثلاثاء في بيان، إن قرار تخفيض إنتاج النفط بمليوني برميل يوميا الصادر عن تحالف أوبك+ جاء بالتوافق والإجماع بين جميع الدول الأعضاء.

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وأضاف البيان أن السودان العضو في التحالف "يدعم الموقف الذي عبرت عنه السعودية بأن قرارات التحالف تبنى على اعتبارات اقتصادية بحتة، وعلى حقائق العرض والطلب، بما يحقق استقرار أسواق الطاقة ويخدم مصالح جميع المتعاملين فيها".

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية التونسية أن قرار أوبك+ تقني بحت ومرتبط بتوازنات السوق، وتتفق معها وزارة الخارجية الأردنية التي ترى أن قرار أوبك+ فني ومرتبط باستقرار أسواق النفط.

وأكدت الخارجية الأردنية، أنه يجب الابتعاد عن التجاذبات السياسية التي لا تخدم الأهداف المشتركة.

إلى ذلك أكدت باكستان تضامنها مع السعودية بشأن قرار أوبك+، مضيفة :"نقدر مخاوف السعودية لتجنب تقلبات سوق النفط".

فيما عبرت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم، عن التضامن الكامل مع السعودية بخصوص التصريحات الصادرة عقب قرار مجموعة أوبك+ خفض إنتاج النفط، مؤكدة أن القرار جاء بناء على "دراسات اقتصادية خالصة".

يذكر أن مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وعددا من كبار المنتجين خارجها، قررت في وقت سابق هذا الشهر خفض إنتاج النفط بواقع مليوني برميل يوميا اعتبارا من شهر نوفمبر المقبل.

وواجه القرار انتقادات من واشنطن التي اعتبرته "سياسيا".