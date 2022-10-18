خامات نفط الشرق الأوسط القياسية تنخفض بنحو دولار.. لهذا السبب

تراجعت أسعار خامات عمان ودبي ومربان القياسية في الشرق الأوسط، بنحو دولار للبرميل اليوم الثلاثاء، بفعل تباطؤ الطلب من المشترين الآسيويين.

وقال التجار إن الطلب ضعيف، خصوصا على درجات الخام المتوسطة.

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وأضافوا أن من غير المرجح أن تتراجع السياسة الصارمة بشأن كوفيد-19 في الصين، أكبر مستورد للنفط، والتي تضر باستهلاك الخام، كما أنه ليس من المتوقع أن تزيد المصافي الصينية الإنتاج في يناير بسبب عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.

وقالوا إن قطر للطاقة من المقرر أن ترسي عطاءاتها يوم الأربعاء، وقد تبيع خام الشاهين للتحميل في ديسمبر بعلاوات أقل من الشهر السابق.

وأغلقت شركة التكرير التايوانية (سي.بي.سي) مناقصة لشراء الخام للتحميل في ديسمبر، وقال متعاملون إنها اشترت على الأرجح خام زاكوم العلوي من توتال إنرجيز.

وتراجع خام عمان في بورصة دبي التجارية إلى 88.9 دولار للبرميل من 89.6 دولار للبرميل.

وبلغ فارق خام عمان عن خام دبي في بورصة دبي التجارية نحو 3.64 دولار للبرميل انخفاضاً من 4.4 دولار للبرميل.

وانخفض خام دبي الفوري إلى 88.85 دولار للبرميل من 89.7 دولار للبرميل.