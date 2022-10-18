نفط وغاز
رئيسة المفوضية الأوروبية تقترح شراء الغاز بشكل جماعي لمواجهة ارتفاع الأسعار
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اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية شراء الغاز بشكل جماعي لمواجهة ارتفاع الأسعار.
ويناقش زعماء الاتحاد الأوروبي خلال قمة تُعقد يومي الخميس والجمعة المقبلين، مجموعة من الخيارات لوضع حد أقصى لأسعار الغاز، وفقا لمسودة بيان القمة.
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ومن المقرر أن تقترح المفوضية الأوروبية إجراءات لمعالجة أزمة الطاقة قبل اجتماع الزعماء.
ولا تزال بعض الدول، من بينها ألمانيا، تعارض وضع حد أقصى لأسعار الغاز، حيث أبدت مخاوفها من أن تؤدي هذه الخطوة إلى ارتفاع استهلاك الغاز أو مواجهة صعوبات في جذب الإمدادات من الأسواق العالمية.
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