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سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي مناسبة (أ ب)
سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي
نفط وغاز

وزير: الإمارات ملتزمة بزيادة إنتاجها من النفط

أدنوك تستهدف إنتاج أنظف برميل نفط على وجه الأرض

دبي - العربية.نت
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قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي اليوم الثلاثاء إن بلاده ملتزمة بزيادة طاقتها الإنتاجية من النفط.

وأضاف للصحفيين إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) المملوكة للدولة تهدف إلى إنتاج أنظف برميل على وجه الأرض.

وقالت مصادر مطلعة، الشهر الماضي، إن الإمارات تسارع في خطة لزيادة طاقتها الإنتاجية من النفط، وتنفيذها بشكل أبكر بنحو 5 أعوام.

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وتسعى شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك، التي تضخ كل نفط الإمارات تقريباً، أن تكون قادرة على إنتاج 5 ملايين برميل من الخام يومياً بحلول عام 2025، وفقاً لما ذكرته مصادر "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت". وهذا أقرب من الهدف الذي تم الكشف عنه سابقاً لعام 2030.

وقالت المصادر، إن الهدف الجديد سيكون من الصعب تحقيقه وقد يزيد من تكلفة المشروع الذي تم تحديده بالفعل بتكلفة مليارات الدولارات. وقالوا إن أدنوك والحكومة الإماراتية خططتا في البداية لتسريع الهدف إلى عام 2027، قبل اتخاذ قرار بشأن عام 2025.

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