أردوغان يقول إنه اتفق مع بوتين على إنشاء مركز للغاز الطبيعي في تركيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إنه اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على إنشاء مركز للغاز الطبيعي في تركيا.

وخلال حديثه إلى أعضاء من حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان، قال أردوغان إن بوتين أبلغه بأن أوروبا تستطيع الحصول على احتياجاتها من الغاز عبر هذا المركز في تركيا.

مادة اعلانية

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، إنه يجب الوقوف بحزم ضد التلاعب الروسي بأسواق الطاقة.

ويناقش زعماء الاتحاد الأوروبي خلال قمة تُعقد يومي الخميس والجمعة المقبلين، مجموعة من الخيارات لوضع حد أقصى لأسعار الغاز، وفقا لمسودة بيان القمة.

وأضافت دير لاين "سندرس كل الخيارات لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة"، مؤكدة تمكن الاتحاد الأوروبي من استبدال ثلثي واردات الغاز الروسي خلال 8 أشهر.

واقترحت دير لاين، شراء الغاز بشكل جماعي لمواجهة ارتفاع الأسعار.