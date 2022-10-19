انخفاض مخزونات النفط الأميركية 1.3 مليون برميل في أسبوع

قالت مصادر في السوق نقلا عن أرقام من معهد البترول الأميركي يوم الثلاثاء، إن مخزونات النفط في الولايات المتحدة انخفضت خلال الأسبوع الماضي.

وبحسب المصادر، أظهرت بيانات معهد البترول أن مخزونات الخام انخفضت بحوالي 1.3 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 14 أكتوبر.

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كما انخفض مخزون البنزين بحوالي 2.2 مليون برميل، في حين هبطت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بحوالي 1.1 مليون برميل.

وأعلن مسؤول أميركي كبير، أنّ الرئيس جو بايدن، سيعلن في وقت لاحق اليوم الأربعاء، عزمه على سحب 15 مليون برميل نفط إضافي من الاحتياطي الاستراتيجي لضخّها في السوق الأميركية بهدف خفض أسعار المحروقات، مشيرا إلى أن سيّد البيت الأبيض لا يستبعد سحب كميات إضافية أخرى إذا لزم الأمر، وفقا لـ"فرانس برس".

وهذه الكمية التي سيتم ضخها في السوق خلال ديسمبر المقبل، ستمثل الجزء الأخير المتبقي من برنامج أعلن عنه الرئيس الأميركي في الربيع لمواجهة ارتفاع أسعار الذهب الأسود بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

ونص هذا البرنامج يومها على سحب ما مجموعه 180 مليون برميل نفط من الاحتياطي الاستراتيجي.