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الرئيس الأميركي جو بايدن (أ ف ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن (أ ف ب)
نفط وغاز

بايدن: سنزيد استثمارات التنقيب عن النفط.. و70 دولارا سعر مناسب للبرميل

قال إنه وجه المسؤولين في أميركا للعمل على تخفيض أسعار الوقود

دبي - العربية.نت
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بايدن: سنزيد الاستثمارات في مجال التنقيب عن النفط.

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