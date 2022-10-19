نفط وغاز
بايدن: سنزيد استثمارات التنقيب عن النفط.. و70 دولارا سعر مناسب للبرميل
قال إنه وجه المسؤولين في أميركا للعمل على تخفيض أسعار الوقود
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بايدن: سنزيد الاستثمارات في مجال التنقيب عن النفط.
بايدن: 70 دولارا لبرميل النفط سعر مناسب
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