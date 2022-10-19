بايدن: سنزيد استثمارات التنقيب عن النفط.. و70 دولارا سعر مناسب للبرميل

بايدن: سنزيد الاستثمارات في مجال التنقيب عن النفط.

بايدن: 70 دولارا لبرميل النفط سعر مناسب

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بايدن: وجهت المسؤولين في أميركا للعمل على تخفيض أسعار الوقود

بايدن: نحتاج إلى زيادة إنتاجنا من النفط دون تأخير

بايدن يعلن عن 3 خطوات لمواجهة ارتفاع أسعار البنزين في أميركا

عاجل بايدن يعلن عن استثمار 96 مليار دولار في مجال الطاقة النظيفة

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بايدن: شركات النفط حققت أرباحا لم تحققها منذ 17 عاما

بايدن يدعو الكونغرس لتمرير تشريعات التحول إلى الطاقة النظيفة

بايدن: البحث عن بدائل نظيفة للطاقة يحتاج إلى وقت طويل

بايدن يعلن عن استثمار 96 مليار دولار في مجال الطاقة النظيفة