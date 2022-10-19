رئيسة المفوضية الأوروبية: يجب الوقوف بحزم ضد التلاعب الروسي بأسواق الطاقة
أكدت تمكن الاتحاد الأوروبي من استبدال ثلثي واردات الغاز الروسي خلال 8 أشهر
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، إنه يجب الوقوف بحزم ضد التلاعب الروسي بأسواق الطاقة.
ويناقش زعماء الاتحاد الأوروبي خلال قمة تُعقد يومي الخميس والجمعة المقبلين، مجموعة من الخيارات لوضع حد أقصى لأسعار الغاز، وفقا لمسودة بيان القمة.
وأضافت دير لاين "سندرس كل الخيارات لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة".
رئيسة المفوضية الأوروبية أكدت تمكن الاتحاد الأوروبي من استبدال ثلثي واردات الغاز الروسي خلال 8 أشهر.
اقترحت دير لاين أمس الأربعاء شراء الغاز بشكل جماعي لمواجهة ارتفاع الأسعار.
ومن المقرر أن تقترح المفوضية الأوروبية إجراءات لمعالجة أزمة الطاقة قبل اجتماع الزعماء.
ولا تزال بعض الدول، من بينها ألمانيا، تعارض وضع حد أقصى لأسعار الغاز، حيث أبدت مخاوفها من أن تؤدي هذه الخطوة إلى ارتفاع استهلاك الغاز أو مواجهة صعوبات في جذب الإمدادات من الأسواق العالمية.
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