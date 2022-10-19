قطر تخفض سعر خام الشاهين تحميل ديسمبر

ذكرت مصادر عدة، اليوم الأربعاء، أن شركة قطر للطاقة، خفضت سعر العقود محددة المدة لخام الشاهين تحميل ديسمبر إلى علاوة قدرها 4.19 دولار للبرميل فوق الأسعار المعروضة لخام دبي، بعد تلقي عروض أقل في عطائها.

وهذا خفض من علاوة 5.35 دولار للبرميل للشحنات تحميل نوفمبر.

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وتم تحديد السعر بعد أن باعت قطر ثلاث شحنات للتحميل خلال ديسمبر في عطاء فوري.

وقالت المصادر إنه تم بيع الشحنة الأولى، وهي للتحميل بين الأول والثاني من ديسمبر، بعلاوة حوالي 4.40 دولار للبرميل، بينما ذهبت الشحنتان المتبقيتان، وهما للتحميل في 27-28 و28-29 ديسمبر، إلى شركة تكرير صينية بعلاوة نحو 4 دولارات للبرميل.

وتراجعت العلاوات الفورية لخام الشرق الأوسط هذا الأسبوع بسبب ضعف الطلب الصيني ومع اعتزام الولايات المتحدة بيع 15 مليون برميل من النفط من الاحتياطيات في ديسمبر.

كما باعت "قطر للطاقة"، شحنة من خامها البري تحميل ديسمبر عبر عطاء بعلاوة بين 4.5 و4.6 دولار للبرميل فوق الأسعار المعروضة لخام دبي، على الأرجح لشركة ريلاينس إندستريز.

وأفادت المصادر، بأنه قبل طرح العطاء، تم بيع خام قطر البري بعلاوات تقترب من 5 دولارات للبرميل.