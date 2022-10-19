اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
أوبك مناسبة
أوبك
أوبك بلس

ماليزيا: قرار "أوبك+" خفض الإنتاج اتُّخذ لمواجهة الضبابية في السوق

أكدت أنه جاء بالإجماع

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أكدت ماليزيا، أن قرار الدول الأعضاء في مجموعة أوبك+ خفض إنتاج النفط، جاء بالإجماع، وبعد الأخذ في الحسبان الحاجة إلى مواجهة الضبابية في السوق.

وانضمت ماليزيا بذلك إلى دول أخرى في "أوبك+"، دعمت هذا الأسبوع خفض الإنتاج لدى المجموعة.

وقال وزير الاقتصاد الماليزي، مصطفى محمد، في بيان صدر يوم الثلاثاء، إن "دول (أوبك+) مجتمعة أخذت في الاعتبار عوامل من بينها أساسيات السوق، خاصة لمواجهة الضبابية التي تخيم على المعروض العالمي من النفط ووضع الطلب".

تضامن دولي واسع لسياسات أوبك+ الهادفة لتوازن الأسواق النفطية طاقة أوبك بلس تضامن دولي واسع لسياسات أوبك+ الهادفة لتوازن الأسواق النفطية

وأضاف محمد: "نظرا لاحتمال استمرار الضبابية مدة طويلة، ستواصل ماليزيا التعاون الوثيق مع (أوبك+) لضمان استقرار سوق النفط العالمية"، حسبما نقلت "رويترز".

وكان الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، هيثم الغيص، كرر تأكيده، أمس الثلاثاء، على أن قرار "أوبك+" الأخير بخفض إنتاج النفط تم بالإجماع، إذ قررت المجموعة اتخاذ موقف استباقي للمساعدة في استقرار أسواق النفط العالمية.

وقال الأمين العام لـ"أوبك": "كان هناك توافق في الرأي للتحرك الآن لمنع أي أزمة مستقبلا".

واتفق أعضاء "أوبك+" في ختام اجتماعهم يوم 5 أكتوبر، على خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يومياً في نوفمبر، وتمديد "إعلان التعاون" حتى نهاية 2023، على أن يتم عقد الاجتماعات الوزارية كل 6 أشهر، فيما ستجتمع لجنة المراقبة الوزارية لـ "أوبك+" كل شهرين لمتابعة مستجدات السوق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
دعوة للإضراب العام واحتجاجات شعبية.. ماذا يحدث في تونس؟ دعوة للإضراب العام واحتجاجات شعبية.. ماذا يحدث في تونس؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط