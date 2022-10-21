أوبك بلس
وزير الطاقة السعودي: أوبك+ تعمل على وجود سوق آمنة ومستدامة
تضامن دولي واسع لقرار أوبك+ خفض الإنتاج مليوني برميل في نوفمبر
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قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن أوبك+ تعمل على وجود سوق آمنة ومستدامة.
وشهدت الفترة الأخيرة تضامنا دوليا وعربيا واسعا لموقف تحالف أوبك+ وسياساته الهادفة للحفاظ على توازن الأسواق النفطية واستقرارها.
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يذكر أن مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وعددا من كبار المنتجين خارجها، قررت في وقت سابق هذا الشهر، خفض إنتاج النفط بواقع مليوني برميل يوميا اعتبارا من شهر نوفمبر المقبل.
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