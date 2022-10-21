وزير الطاقة السعودي: أوبك+ تعمل على وجود سوق آمنة ومستدامة

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن أوبك+ تعمل على وجود سوق آمنة ومستدامة.

وشهدت الفترة الأخيرة تضامنا دوليا وعربيا واسعا لموقف تحالف أوبك+ وسياساته الهادفة للحفاظ على توازن الأسواق النفطية واستقرارها.

مادة اعلانية

يذكر أن مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وعددا من كبار المنتجين خارجها، قررت في وقت سابق هذا الشهر، خفض إنتاج النفط بواقع مليوني برميل يوميا اعتبارا من شهر نوفمبر المقبل.