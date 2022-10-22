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A model of 3D printed oil barrels is seen in front of displayed stock graph going down in this illustration taken, December 1, 2021. (Reuters)
براميل نفطية (صورة تعبيرية)
نفط وغاز

أسعار خام برنت ترتفع 2% في أسبوع ونايمكس يخالف الاتجاه

برنت ينهي الأسبوع عند مستوى 93.50 دولار للبرميل

نيويورك - رويترز
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صعدت أسعار النفط عند التسوية في جلسة الجمعة، إذ طغت الآمال في زيادة الطلب الصيني وضعف الدولار الأميركي على المخاوف بشأن حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي وتأثير ارتفاع أسعار الفائدة على استهلاك الوقود.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.12 دولار، أي 1.2%، لتبلغ عند التسوية 93.50 دولار للبرميل.

وأنهى خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تعاملات الجمعة مرتفعا 54 سنتا، أي 0.6%، إلى 85.05 دولار للبرميل. وانخفض كلا الخامين في وقت سابق من الجلسة بأكثر من دولار للبرميل.

أسعار النفط تعمّق خسائرها.. وخام برنت عند 94.2 دولاراً للبرميل طاقة أسعار النفط أسعار النفط تعمّق خسائرها.. وخام برنت عند 94.2 دولاراً للبرميل

وارتفع خام برنت 2% بنهاية الأسبوع، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط "نايمكس" بنحو 0.7%.

ويكتسب الخام دفعة من حظر يلوح في الأفق للاتحاد الأوروبي على النفط الروسي، فضلا عن خفض تكتل أوبك+ الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا.

وأدى تأرجح الدولار الأميركي، والذي عادة ما يتحرك عكسيا مع أسعار النفط، إلى تقلب أسعار النفط.

وارتفعت أسعار النفط يوم الخميس بعد أن ذكرت بلومبرغ أن بكين تدرس خفض فترة الحجر الصحي للزوار من 10 أيام إلى 7. ولم يصدر تأكيد رسمي من بكين حتى الآن.

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