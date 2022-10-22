طاقة
ألمانيا تتسلم أول دفعة من الهيدروجين الأخضر من الإمارات
تم تسليم حاوية واحدة بها 13 طناً مترياً من الأمونيا
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تسلمت ألمانيا رسميا، أمس الجمعة، أول دفعة من الهيدروجين من الإمارات، وهو وقود أخضر تأمل أن يساعد في استبدال الفحم والغاز المستخدمين في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مستقبلا.
تسعى ألمانيا جاهدة لاستبدال واردات الغاز الطبيعي من روسيا مع الاستمرار في مسار تحقيق هدفها الطموح المتمثل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى "صافي صفر" بحلول عام 2025.
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أحد البدائل هو غاز الهيدروجين الغني بالطاقة، بشرط أن يتم تصنيعه بمساعدة الطاقة المتجددة، وفق وكالة أسوشيتد برس.
وتم تسليم حاوية واحدة بها 13 طنا متريا من الأمونيا في هامبورغ، ونظرا لصعوبة نقل الهيدروجين، يتم تخزينه أحيانا على هيئة أمونيا سائلة.
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