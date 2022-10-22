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نورد ستريم (أرشيفية من فرانس برس)
نورد ستريم
الغاز الروسي

الكرملين: حقيقة التسرّب في خطي نورد ستريم ستفاجئ الأوروبيين

المتحدث باسم الكرملين: التحقيق بتفجير خط نورد ستريم "تم تدبيره" لتحميل روسيا المسؤولية

دبي - العربية.نت
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أكد الكرملين الجمعة أن الأوروبيين "سيفاجأون" لدى معرفة "حقيقة" الانفجارات التي تسببت الشهر الفائت بتسرب من خطي أنابيب نورد ستريم 1 و2 لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا.

وطالبت روسيا مرارا بإشراكها في التحقيق الدولي حول هذا التسرب الذي حصل في ذروة النزاع في أوكرانيا، وعلى خلفية تجاذب على صعيد الطاقة بين روسيا والاتحاد الأوروبي.

واعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 12 أكتوبر أن ما حصل "إرهاب دولي" يصب في صالح الولايات المتحدة وبولندا وكذلك أوكرانيا، فيما دعت الدبلوماسية الروسية الرئيس الأميركي جو بايدن الى أن يكشف ما إذا كانت بلاده مسؤولة عما جرى، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.

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واكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الجمعة أن موسكو تعمل "في شكل كثيف" لإشراكها في التحقيق. وكان رأى في وقت سابق أن هذا التحقيق "تم تدبيره" لتحميل روسيا المسؤولية.

وأضاف بيسكوف: "هناك عمل يتم عبر القنوات الدبلوماسية".

وتدارك "ولكن حتى الآن، يصطدم هذا الأمر بجدار من التردد في العمل معا على كشف الحقيقة التي ستفاجئ أكثر من طرف في الدول الأوروبية إذا تم إعلانها"، من دون أن يدلي بتفاصيل إضافية.

وتابع "لا الألمان ولا السويديين ولا الدنماركيين يتقاسمون المعلومات معنا".

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