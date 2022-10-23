السيسي: مصر وفرت 120 مليار دولار سنوياً من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية
حقل ظهر للغاز لم يكن من الممكن اكتشافه لو لم يتم إبرام اتفاقية ترسيم الحدود
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وكل من قبرص واليونان في البحر المتوسط والمملكة العربية السعودية في البحر الأحمر وفرت لمصر نحو 120 مليار دولار سنويا لتشغيل محطات الكهرباء.
وأضاف السيسي في المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، اليوم الأحد، أن حقل ظهر للغاز الطبيعي لم يكن من الممكن اكتشافه لو لم يتم إبرام اتفاقية ترسيم الحدود، مشيرا إلى أن الاتفاقية ساعدت شركات التنقيب على العمل في هذه المناطق.
وأكد أن "مصر لا تمتلك توفير 2 مليار دولار شهريا بالأسعار القديمة للغاز لتشغيل محطات الكهرباء، أما بالأسعار الحالية فقد تصل التكلفة إلى 10 مليارات دولار شهريا لشراء الغاز المطلوب لتشغيل محطات الكهرباء الموجودة في مصر حتى لا تنقطع الكهرباء عنها بما يعني إجمالي تكلفة تبلغ 120 مليار دولار سنويا".
-
بلومبرغ: روسيا أنشأت أسطولاً "سرياً" من ناقلات النفط للتهرب من العقوباتقالت إن موسكو تلجأ إلى شحن النفط من سفينة إلى أخرى للحفاظ على صادراتها طاقة
-
رئيس الوزراء: إنتاج مصر السنوي من الغاز يرتفع إلى 58.5 مليار متر مكعبمدبولي: صادرات مصر من الغاز والبتروكيماويات المصرية ترتفع إلى 18 مليار دولار في العام المالي السابق طاقة
-
رئيس بنك "ساب": تكلفة المخاطر أقل من التوقعات.. وطلب قوي على الإقراضأكد أن القطاع المصرفي السعودي لا يواجه أي مشاكل تتعلق بالسيولة شركات