السيسي: مصر وفرت 120 مليار دولار سنوياً من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وكل من قبرص واليونان في البحر المتوسط والمملكة العربية السعودية في البحر الأحمر وفرت لمصر نحو 120 مليار دولار سنويا لتشغيل محطات الكهرباء.

وأضاف السيسي في المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، اليوم الأحد، أن حقل ظهر للغاز الطبيعي لم يكن من الممكن اكتشافه لو لم يتم إبرام اتفاقية ترسيم الحدود، مشيرا إلى أن الاتفاقية ساعدت شركات التنقيب على العمل في هذه المناطق.

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وأكد أن "مصر لا تمتلك توفير 2 مليار دولار شهريا بالأسعار القديمة للغاز لتشغيل محطات الكهرباء، أما بالأسعار الحالية فقد تصل التكلفة إلى 10 مليارات دولار شهريا لشراء الغاز المطلوب لتشغيل محطات الكهرباء الموجودة في مصر حتى لا تنقطع الكهرباء عنها بما يعني إجمالي تكلفة تبلغ 120 مليار دولار سنويا".