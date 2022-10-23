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برميل نفط (صورة تعبيرية - istock)
صورة تعبيرية عن إنتاج النفط
نفط وغاز

إمدادات النفط والغاز العالمية تقفز لـ 100.4 مليون برميل يومياً في يوليو

بزيادة 1.4% عن الشهر السابق له

القاهرة - خالد حسني
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كشف تقرير حديث أن التقديرات الأولية تشير إلى ارتفاع الإمدادات العالمية من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي خلال شهر يوليو 2022 بنحو 1.4 مليون برميل يومياً، أي بنسبة 1.4% مقارنة بمستويات الشهر السابق، لتصل إلى حوالي 100.4 مليون برميل يومياً.

ووفق النشرة الشهرية حول التطورات البترولية في الأسواق العالمية والتي تصدرها منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، فقد ارتفع إجمالي إمدادات الدول المنتجة من خارج منظمة "أوبك" بنسبة 1.8% ليصل إلى نحو 66.1 مليون برميل يومياً. كما ارتفعت إمدادات الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" بنسبة 0.6% لتصل إلى نحو 34.3 مليون برميل يومياً.

وفيما يخص إمدادات تحالف دول "أوبك +"، كشفت "أوابك" عن ارتفاع حجم الإمدادات خلال شهر يوليو 2022 بنحو 549 ألف برميل يومياً، بنسبة زيادة تبلغ نحو 1.4% مقارنة بمستويات الشهر السابق، لتصل إلى حوالي 40.3 مليون برميل يومياً.

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حيث ارتفعت إمدادات الدول المنتجة من خارج منظمة "أوبك" والأعضاء في مجموعة "أوبك +" بنسبة 1.7% لتصل إلى نحو 15.3 مليون برميل يومياً.

كما ارتفعت إمدادات الدول العشر الأعضاء في منظمة "أوبك"، وهي أعضاء في مجموعة "أوبك+"، بنسبة 1.2% لتصل إلى نحو 25 مليون برميل يومياً.

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