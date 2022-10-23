رئيس الوزراء: إنتاج مصر السنوي من الغاز يرتفع إلى 58.5 مليار متر مكعب

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، إن إنتاج مصر السنوي من الغاز الطبيعي يبلغ 58.5 مليار متر مكعب.

وأضاف مدبولي، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي، أن اكتشاف حقل ظهر أدى إلى طفرة كبيرة في صادرات مصر البترولية، حيث بلغت صادرات الغاز والبتروكيماويات 18 مليار دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقارنة مع 8.6 مليار دولار العام المالي الأسبق.

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وأشار إلى أن توقيع مصر عقود إنشاء محطات كهرباء في عام 2015 أدى إلى تحقيق فائض في إنتاج الكهرباء بلغ حاليا 13 ألف ميغاواط، فيما يبلغ إجمالي الإنتاج حاليا 59 ألف ميغاواط.

أوضح رئيس الوزراء أن السيطرة على معدلات التضخم أهم من سعر العملة، مضيفا أن بعض الدول قد تلجأ إلى تخفيض قيمة عملتها لتعزيز الصادرات.

وقال مدبولي إن المؤتمر الاقتصادي يأتي خلال أزمة اقتصادية لم يشهدها العالم منذ 80 عاماً، ومصر ليست بمنأى عن الأزمة العالمية ولكنها صنفت كواحدة من الدول الأكثر تأثرا بهذه الأزمة.

وتابع رئيس الوزراء: "نحرص على متابعة ما يكتب عن مصر فى الداخل أو الخارج.. ووجدنا أحيانا أن بعض هذه الآراء ليست مبنية على معرفة دقيقة بواقع الاقتصاد المصري".

وأضاف: "وجدنا أن أفضل شيء هو تقديم تحليل للاقتصاد المصري على مدار 40 عاما ويعد هذا المؤتمر الاقتصادي هو الرابع على مدار هذه الفترة، ونسعى من خلاله للوصول إلى خارطة طريق للاقتصاد المصري تشارك فيها كافة الأطراف ليست فقط الحكومة بل كل الخبراء والمتخصصين ومجتمع رجال الأعمال والأحزاب السياسية".