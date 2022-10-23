نفط وغاز
رئيس جنوب إفريقيا يرحب بقرار أوبك+ المتعلق باستقرار أسواق النفط
تضامن دولي واسع لقرار أوبك+ خفض الإنتاج مليوني برميل في نوفمبر
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رحب رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، بقرار أوبك+ والسعودية المتعلق باستقرار أسواق النفط.
جدير بالذكر أن وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، قال يوم الجمعة، إن مجموعة أوبك+ تقوم بما يجب لضمان أن تكون أسواق النفط مستقرة ومستدامة.
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جاء هذا رداً على أسئلة تتعلق بالقرار الذي اتخذته أوبك+ مؤخرا بخفض إنتاج النفط مليوني برميل يوميا، وفق ما نقلته رويترز.
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وشهدت الفترة الأخيرة تضامنا دوليا وعربيا واسعا لموقف تحالف أوبك+ وسياساته الهادفة للحفاظ على توازن الأسواق النفطية واستقرارها.
يذكر أن مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وعددا من كبار المنتجين خارجها، قررت في وقت سابق هذا الشهر، خفض إنتاج النفط بواقع مليوني برميل يوميا اعتبارا من شهر نوفمبر المقبل.
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