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آبار نفط (رويترز)
آبار نفط (رويترز)
نفط وغاز

رئيس جنوب إفريقيا يرحب بقرار أوبك+ المتعلق باستقرار أسواق النفط

تضامن دولي واسع لقرار أوبك+ خفض الإنتاج مليوني برميل في نوفمبر

دبي - العربية.نت
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رحب رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، بقرار أوبك+ والسعودية المتعلق باستقرار أسواق النفط.

جدير بالذكر أن وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، قال يوم الجمعة، إن مجموعة أوبك+ تقوم بما يجب لضمان أن تكون أسواق النفط مستقرة ومستدامة.

جاء هذا رداً على أسئلة تتعلق بالقرار الذي اتخذته أوبك+ مؤخرا بخفض إنتاج النفط مليوني برميل يوميا، وفق ما نقلته رويترز.

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وشهدت الفترة الأخيرة تضامنا دوليا وعربيا واسعا لموقف تحالف أوبك+ وسياساته الهادفة للحفاظ على توازن الأسواق النفطية واستقرارها.

يذكر أن مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وعددا من كبار المنتجين خارجها، قررت في وقت سابق هذا الشهر، خفض إنتاج النفط بواقع مليوني برميل يوميا اعتبارا من شهر نوفمبر المقبل.

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