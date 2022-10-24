أسعار النفط تبدأ الأسبوع على ارتفاع وسط توقعات بشح الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الاثنين، حيث أدت توقعات بشح الإمدادات على مستوى العالم قبل تطبيق حظر الاتحاد الأوروبي لواردات النفط الروسي إلى زيادة الأسعار.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 54 سنتا أو 0.6% إلى 94.04 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:25 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 51 سنتا أو 0.6% إلى 85.56 دولار للبرميل.

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وكان برنت سجل ارتفاعا بنسبة 2% الأسبوع الماضي بفعل تراجع الدولار والآمال في تخفيف قيود مكافحة "كوفيد-19" في الصين، التي من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومن المتوقع حدوث اضطرابات في إمدادات النفط العالمية عندما يدخل حظر الاتحاد الأوروبي لواردات النفط الروسية حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر المقبل.

كما يخطط الاتحاد لمنع واردات منتجات النفط الروسية في فبراير 2023.