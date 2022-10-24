إيران: سنزود روسيا بـ40 توربيناً محلي الصنع لدعم قطاع الغاز

أعلنت إيران أنها أبرمت عقدا مع روسيا لتزويدها بأربعين توربينا بهدف مساعدتها في مجال صناعة الغاز في ظل العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.

ونقلت وكالة أنباء وزارة النفط الإيرانية (شانا) عن الرئيس التنفيذي للشركة الإيرانية لتطوير وهندسة الغاز رضا نوشادي قوله، يوم الأحد: "حاليا 85% من المنشآت والمعدات التي تحتاجها صناعة الغاز تتم صناعتها داخل البلاد، وبالاستناد إلى هذه القدرات، تم توقيع عقد مؤخرا لتصدير 40 توربينا مصنوعة في إيران إلى روسيا".

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ولم يشر نوشادي إلى تاريخ توقيع العقد مع موسكو أو موعد تسليم التوربينات.

وكانت روسيا قد خفضت أو أوقفت إمداداتها من الغاز إلى دول أوروبية مختلفة بعد فرض عقوبات اقتصادية عليها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة.

ويصر الكرملين على أن العقوبات حالت دون إجراء أعمال الصيانة للبنى التحتية للغاز الروسي، ومنعت استعادة توربين من صناعة شركة "سيمنز" كان يخضع لإصلاحات في كندا.

وخلال منتدى "فلاديفوستوك"، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سبتمبر: "أعطونا توربينا، وسنشغّل (نورد ستريم) في اليوم التالي"، في إشارة إلى خط أنابيب الغاز بين روسيا وألمانيا.

وذكر نوشادي أن العقوبات الأميركية على روسيا تهدف إلى استبعاد موسكو من سوق الغاز.

وأضاف: "في السنوات الأخيرة، أنشأت الولايات المتحدة الأميركية منشآت لإنتاج الغاز الطبيعي المسال على نطاق واسع، ومؤخرا، مع الحظر الشامل المفروض على روسيا ثم انفجار خط أنابيب غاز نورد ستريم، أقصت بشكل فعال أحد أكبر منافسيها في مجال صادرات الغاز".

وتملك روسيا وإيران احتياطات هائلة من الغاز، لكنهما تخضعان لعقوبات أميركية صارمة، وقد شدد البلدان في الأشهر الأخيرة على أهمية تعزيز تعاونهما الثنائي.

وزار بوتين طهران في يوليو، حيث التقى نظيره الإيراني، إبراهيم رئيسي، والمرشد الأعلى للجمهورية، علي خامنئي، الذي دعا أيضا إلى تعزيز "تعاون طويل الأمد" مع موسكو.