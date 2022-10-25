جلسة متقلبة في أسواق النفط وسط مخاوف النمو وضغوط المعروض
يزن التجار تأثير ارتفاعات أسعار الفائدة التي تهدد النمو الاقتصادي، مقابل تخفيضات الإنتاج المخطط لها من قبل أوبك+
تقلبت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، مع استمرار تقييم المتداولين لآفاق الطلب على السلع الأساسية مع تباطؤ النمو العالمي، مقابل ضيق المعروض على المدى القريب في سوق النفط الخام.
انخفض خام غرب تكساس الوسيط إلى 84 دولارًا للبرميل، فيما تراجع خام القياس العالمي برنت دون 93 دولاراً.
ويزن التجار تأثير ارتفاعات أسعار الفائدة التي تهدد النمو الاقتصادي، مقابل تخفيضات الإنتاج المخطط لها من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها.
تراجعت تقلبات أسعار النفط في الأيام الأخيرة، حيث كافحت الأسعار بحثاً عن اتجاه. وظل النفط متأثرًا بشدة باتجاهات السوق الأوسع نطاقًا وتطورات الدولار خلال الأسابيع الأخيرة، بعد أن شرعت البنوك المركزية في واحدة من أكثر دورات رفع أسعار الفائدة تشدداً منذ عقود.
قال الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورجان جيمي دايمون، على هامش فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقدة في الرياض، إنه قلق حاليًا بشأن التوترات الجيوسياسية أكثر من شدة الركود المرتقب.
وقال تاماس فارجا، المحلل لدى بي في إم أويل أسوشيتس، إن تدهور معنويات المستثمرين، والذي ينعكس في مستويات أسعار صريحة وأكثر ليونة، هو نتيجة مخاوف الركود وارتفاع تكاليف الاقتراض والدولار القوي، وفق ما نقلته "بلومبرغ".
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