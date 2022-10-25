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شركة إنجي: أسواق الطاقة تواجه نقطة تحول
شركة إنجي
مبادرة الاستثمار

رئيسة إنجي الفرنسية: الشتاء "مريح للغاية" فيما يتعلق بتأمين الغاز

قالت إن تأمين الإمدادات في أوروبا أمر كنا نعمل عليه بجدية بالغة قبل اندلاع الحرب

الرياض - رويترز
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قالت كاترين ماجريجور الرئيسة التنفيذية لشركة إنجي الفرنسية الرائدة في استيراد الغاز، اليوم الثلاثاء، إن الوضع في الشتاء القادم سيكون "مريحا" فيما يتعلق بتأمين إمدادات الغاز.

وقالت في المؤتمر السنوي لمبادرة مستقبل الاستثمار في العاصمة السعودية الرياض "الوضع هذا الشتاء سيكون مريحا للغاية فعليا فيما يتعلق بالغاز".

وأضافت أن "تأمين الإمدادات في أوروبا هو أمر كنا نعمل عليه بجدية بالغة حتى قبل اندلاع الحرب".

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