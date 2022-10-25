منتدى الدول المصدرة للغاز يدعم حوارا واضحا بين المنتجين والمستهلكين
هناك قلق بشأن محاولات تغيير آلية تسعير الغاز
قال البيان الوزاري لاجتماع منتدى الدول المصدرة للغاز بالقاهرة اليوم الثلاثاء، إن الدول الأعضاء أكدت أهمية التنسيق بينها ودعمها للحوار الواضح والصريح بين المنتجين والمستهلكين.
وتابع البيان أن الأعضاء أعربوا "عن قلقهم العميق بشأن محاولات تغيير آلية تسعير الغاز وإدارة مخاطر أداء السوق وفرض حدود قصوى للأسعار بدوافع سياسية".
وأكد الأعضاء بالاجتماع أن هذه التدخلات في أداء السوق يمكن أن تزيد من حدة اختناق السوق وتحبط الاستثمارات وتضر بكل من المنتجين والمستهلكين على حد سواء.
واتفقت مجموعة الدول السبع الشهر الماضي على تقييد مبيعات النفط الروسية بسعر منخفض مفروض بحلول الخامس من ديسمبر/كانون الأول في محاولة لكبح عائدات موسكو في زمن الحرب بعد غزوها لأوكرانيا.
وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء أعرب وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي عن دعمهم لفكرة إقامة سقف سعر ديناميكي للغاز للحد من ارتفاع الأسعار.
وأضاف البيان أن النقص في الاستثمارات منذ عام 2015 بسبب انخفاض أسعار الغاز الطبيعي "والدعوات المضللة" للتوقف عن الاستثمار في مشروعات الغاز نتج عنها خلل في العرض والطلب مما أدى لتفاقم التوترات الجيوسياسية، مضيفا أن أوروبا أصبحت حاليا الوجهة المفضلة لشحنات الغاز الطبيعي المسال لتعويض الكميات التي تم خفض ضخها في خطوط.
وتابع البيان أنه من المتوقع أن يستمر اختناق السوق على المدى المتوسط حيث إن أغلب المشروعات الجديدة ستوضع على الإنتاج عقب عام 2025.
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