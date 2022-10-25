وزير الطاقة السعودي: صادراتنا النفطية لأوروبا تضاعفت لـ950 ألف برميل يومياً في سبتمبر
أكد أن المملكة ستورد خلال الأشهر القادمة النفط إلى كل من يحتاج ذلك
قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن المملكة "تتواصل مع العديد من الحكومات الأوروبية بخصوص الأزمة الحالية" حيث تشهد أوروبا مرحلة حرجة في سلاسل الإمداد.
وأضاف الوزير خلال كلمته اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات النسخة السادسة من "مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار" المنعقدة في الرياض، أن صادرات المملكة النفطية تضاعفت إلى أوروبا في سبتمبر إلى 950 ألف برميل يومياً مقارنة بـ 490 ألف برميل في العام الماضي.
وتابع الأمير عبدالعزيز بن سلمان: "خلال الأشهر القادمة سنورد النفط إلى كل من يحتاج منا ذلك".
"من واجبي التحذير من استخدام الاحتياطيات الاستراتيجية، لأن نفاد الطاقة الاستيعابية الفائضة يحمل تداعيات خطيرة".
وقال وزير الطاقة السعودي، إن الجميع يتحدث عن ركود قوي ومن المهم التحوط ضد الأسوأ، مضيفاً: "علينا دائما الاستعداد للأسوأ بشكل مسبق".
وأوضح الوزير: "أننا متحمسون لانعقاد مؤتمر المناخ كونه في مصر، سنعقد مبادرة الشرق الأوسط الأخضر والسعودية الخضراء في مصر لنستعرض ما حققناه، سيكون لدينا العديد من الإنجازات على صعيد الطاقة خلال مؤتمرات مصر".
وأكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن "رؤية 2030 باتت رؤية السعوديين ككل".
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