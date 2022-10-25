إستونيا: لسنا في حاجة لوضع سقف صارم لأسعار واردات الغاز

قال وزير الاقتصاد الإستوني، إن الاتحاد الأوروبي لن يتخذ قرارا بشأن سقف أسعار الغاز، اليوم الثلاثاء، مؤكدا أن بلاده ليست في حاجة لوضع سقف صارم لأسعار واردات الغاز.

وكانت إستونيا، قررت في إبريل الماضي، وقف استيراد الغاز من روسيا، وأعلنت عن تأجير محطة للغاز المسال مع فنلندا.

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يشار إلى أن ليتوانيا، تعد أول دولة في الاتحاد الأوروبي تنهي اعتمادها على الغاز الطبيعي الروسي.

وأوضحت أنها ستعتمد على واردات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة والنرويج، كما تدرس خيارات لتوسيع محطة الغاز الطبيعي المسال على بحر البلطيق.