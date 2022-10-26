ارتفاع مخزونات الخام الأميركية إلى 4.5 مليون برميل في أسبوع

ذكرت مصادر في السوق نقلا عن أرقام من معهد البترول الأميركي، يوم الثلاثاء، أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة ارتفعت خلال الأسبوع الماضي.

وبحسب المصادر، أظهرت بيانات معهد البترول أن مخزونات الخام ارتفعت بحوالي 4.5 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 21 أكتوبر.

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وانخفض مخزون البنزين بحوالي 2.3 مليون برميل، في حين زادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بحوالي 600 ألف برميل.