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تراجع مخزونات النفط الأميركية
مخزونات نفط أميركية.
نفط وغاز

ارتفاع مخزونات الخام الأميركية إلى 4.5 مليون برميل في أسبوع

انخفاض مخزون البنزين بحوالي 2.3 مليون برميل

نيويورك - رويترز
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ذكرت مصادر في السوق نقلا عن أرقام من معهد البترول الأميركي، يوم الثلاثاء، أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة ارتفعت خلال الأسبوع الماضي.

وبحسب المصادر، أظهرت بيانات معهد البترول أن مخزونات الخام ارتفعت بحوالي 4.5 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 21 أكتوبر.

وانخفض مخزون البنزين بحوالي 2.3 مليون برميل، في حين زادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بحوالي 600 ألف برميل.

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