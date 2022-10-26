نفط وغاز
رئيس "أرامكو": كثير من الغموض في السوق قبل حظر النفط الروسي
الناصر: إعادة تنظيم السوق تجري مع الخصومات التي تقدمها روسيا
وضع القراءة
100% حجم الخط
قال أمين الناصر رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، اليوم الأربعاء، إن هناك الكثير من الغموض الذي يكتنف سوق النفط قبل الحظر الأوروبي المزمع على الخام والمنتجات النفطية الروسية.
في حديثه خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، قال الناصر إن إعادة تنظيم السوق تجري مع الخصومات التي تقدمها روسيا.
مادة اعلانية
وتابع: "الروس، عبر الخصومات المناسبة، يمكنهم وضع خاماتهم في أسواق مختلفة".
وأضاف أنه تجري إعادة توجيه الخام من منتجين آخرين في هذه الأثناء، مشيراً إلى أن الخام الذي كان يتجه إلى آسيا يتم إرساله إلى أوروبا وأميركا الشمالية وأماكن أخرى.
اقرأ أيضاً
-
"أرامكو" تطلق أحد أكبر صناديق الاستدامة في العالم بـ1.5 مليار دولاريهدف إلى تشجيع الاستثمار في التكنولوجيا لدعم انتقال مستقر وشامل للطاقة طاقة
-
ياسر الرميان: "أرامكو" طورت نظاماً سيعمق فهم العالم للانبعاثاتمبادرة مستقبل الاستثمار هي بمثابة المحرك للتعاون العالمي اقتصاد
-
أرامكو السعودية تدشن برنامج "تليد" بهدف دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطةلتوفير التمويل والحلول المالية للمنشآت القائمة والجديدة من خلال 5 صناديق شركات
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية