رئيس "أرامكو": كثير من الغموض في السوق قبل حظر النفط الروسي

قال أمين الناصر رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، اليوم الأربعاء، إن هناك الكثير من الغموض الذي يكتنف سوق النفط قبل الحظر الأوروبي المزمع على الخام والمنتجات النفطية الروسية.

في حديثه خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، قال الناصر إن إعادة تنظيم السوق تجري مع الخصومات التي تقدمها روسيا.

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وتابع: "الروس، عبر الخصومات المناسبة، يمكنهم وضع خاماتهم في أسواق مختلفة".

وأضاف أنه تجري إعادة توجيه الخام من منتجين آخرين في هذه الأثناء، مشيراً إلى أن الخام الذي كان يتجه إلى آسيا يتم إرساله إلى أوروبا وأميركا الشمالية وأماكن أخرى.