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نفط وغاز

إكسون موبيل وقطر للطاقة تسوقان الغاز المسال الأميركي بشكل منفصل

يُدشن مشروع جولدن باس في 2024

هيوستن - رويترز
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أعلنت شركتا إكسون موبيل وقطر للطاقة اليوم الخميس، أنهما قررتا أن تسوق كل منهما الغاز الطبيعي المسال من مشروعهما الأميركي المشترك "جولدن باس" على نحو منفصل.

ولا يتطرق القرار للمشروع المشترك الجانبي "أوشن إل.إن.جي" الذي أسسته الشركتان لتسويق الغاز الطبيعي المسال من جولدن باس.

ويُدشن مشروع جولدن باس، في منطقة سابين باس بولاية تكساس، في الموعد المحدد في العام 2024.

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وقطر هي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وهي حاليا في طريقها لتصبح أيضا أكبر متداول له في العالم، وهي مكانة تحتلها حاليا شركة شل.

وستسوق إكسون موبيل التابعة لمجموعة إكسون 30% من الغاز الطبيعي المسال من جولدن باس، وتسوق قطر للطاقة النسبة المتبقية، 70%.

وقال بيتر كلارك رئيس شركة إكسون للغاز الطبيعي المسال في بيان "نواصل تعزيز علاقتنا الممتدة منذ عقود مع شركة قطر للطاقة... سيؤدي التسويق المستقل لإنتاج جولدن باس إلى زيادة القيمة والمرونة".

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