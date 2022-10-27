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البيت الأبيض: تخفيض أوبك+ الإنتاج لم يرفع أسعار البنزين في أميركا

دبي - العربية.نت
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قال البيت الأبيض إن تخفيض أوبك+ الإنتاج لم يرفع أسعار البنزين في أميركا.

كان أعضاء أوبك+، قد أعلنوا في ختام اجتماعهم الأربعاء 5 أكتوبر 2022، خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يومياً في نوفمبر، وفق ما أفاد به بيان المجموعة، وتمديد "إعلان التعاون" حتى نهاية 2023، على أن يتم عقد الاجتماعات الوزارية كل 6 أشهر.

وعقب قرار أوبك بلس قال البيت الأبيض إن "كل الخيارات مطروحة". وأعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن مؤخرا سحب 15 مليون برميل نفط من احتياطيات الولايات المتحدة في ديسمبر، داعيا الشركات الأميركية إلى زيادة الإنتاج.

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كان وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان قد شدد خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع أوبك بلس على أهمية "التصرف المسبق" لمواجهة حالة عدم اليقين. وأكد على مواصلة القيام بالالتزامات المطلوبة لتحسين الاقتصاد العالمي.

"أوبك بلس ستبقى كقوة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي، حجم حالة عدم اليقين التي نمر بها حاليا غير مسبوقة. الوضع الحالي يصعب على المستهلكين الكبار اللجوء للسوق الورقية"، بحسب وزير الطاقة السعودي.

وبشأن تأثير قرارات البنوك المركزية على الطلب، قال الأمير عبدالعزيز "لا نعلم تداعيات سياسات مكافحة التضخم على الطلب العالمي".

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