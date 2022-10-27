رويترز: لبنان يمنح "توتال" سيطرة مؤقتة على مشروع غاز بحري

قال مصدران إن شركة توتال إنرجيز والحكومة اللبنانية توصلتا إلى اتفاق يمنح شركة النفط الفرنسية الكبرى، سيطرة مؤقتة على منطقة بحرية للتنقيب عن الغاز، ويمهد الطريق أمام مفاوضات مع قطر للحصول على حصة في المشروع.

وتنازعت "توتال إنرجيز" والحكومة اللبنانية بشأن مصير حصة مجموعة نوفاتك الروسية البالغة 20% بعد أن أعلنت بيروت في سبتمبر أن الشركة الروسية ستخرج من المشروع.

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وذكر المصدران، أن بإمكان "توتال إنرجيز" الآن المضي في محادثات لإيجاد شريك جديد فيما يجب أن يكون كونسورتيوم ثلاثيا قد تحصل فيه الدولة اللبنانية على نصيب من أي أرباح مالية استثنائية.

وأضافا أن هذا يسمح أيضا للحكومة اللبنانية بأن تظل ملتزمة باتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، والمقرر أن يدخل حيز التنفيذ اليوم الخميس.

وتحدث المصدران المطلعان على تفاصيل الترتيب، بشرط عدم الكشف عن هويتيهما لأنهما غير مسموح لهما بالتحدث علنا عن الأمر.

وأصدر مجلس الوزراء اللبناني قرارا في 21 أكتوبر، لم يُنشر واطلعت "رويترز" على نسخة منه يوم الأربعاء، بتخصيص الحصة التي كانت مملوكة سابقا لنوفاتك إلى شركة تسمى داجا 216، ونقل حصة "توتال إنرجيز" البالغة 40% إلى شركة أخرى تسمى داجا 215.

ولم تُذكر تفاصيل حول من يسيطر على داجا 215 وداجا 216.

وقال المصدران لـ"رويترز" إن داجا 215 وداجا 216 تابعتان لشركة توتال إنرجيز.

وأفاد أحد المصدرين "بأنهما مجرد شركتين ذواتي غرض خاص"، مضيفا :"هذا يعطي (توتال) فعليا وبشكل مؤقت 60% من الكونسورتيوم".

ولم ترد "توتال إنرجيز" على الفور على سؤال عما إذا كانت تسيطر على داجا 215 وداجا 216.وتظهر السجلات الفرنسية الرسمية أن كلا من داجا 215 وداجا 216 مسجلتان في نفس عنوان مقر توتال إنرجيز في منطقة لا ديفونس التجارية بالعاصمة الفرنسية.