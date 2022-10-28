النفط يقلص مكاسبه الأسبوعية مع تراجع المعنويات

قلص النفط مكاسبه الأسبوعية حيث ابتعد المستثمرون عن الأصول الخطرة في الأسواق الأوسع، وسط توقعات باهتة لاقتصاد الصين والاقتصاد العالمي.

انخفض خام برنت القياسي العالمي إلى 96 دولاراً للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط إلى 88 دولارًا اليوم الجمعة، مع انتشار نغمة تجنب المخاطرة في الأسواق الأوسع.

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وارتفع الدولار، مما جعل السلع المسعرة به أقل جاذبية. كما أن توقعات النمو الاقتصادي في الصين تزداد قتامة حيث يراهن المستثمرون على أن بكين ستكون بطيئة في الخروج من سياسة "صفر كوفيد" الصارمة، بينما في أوروبا تباطأ الاقتصادان الفرنسي والإسباني.

ولا يزال النفط الخام مرتفعًا بما يزيد عن 3٪ خلال الأسبوع، وهناك إشارات على ضيق شديد في أسواق المنتجات المكررة في الولايات المتحدة.

والنفط في طريقه لتحقيق ارتفاع في أكتوبر، بعد انخفاض دام أربعة أشهر مع تصاعد مخاوف التباطؤ. وقد أدى قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بخفض الإنتاج في نوفمبر وعقوبات الاتحاد الأوروبي الوشيكة على روسيا إلى تضييق آفاق الإمدادات.