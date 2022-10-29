أسعار النفط ترتفع 3% في أسبوع وسط مخاوف من نقص الإمدادات

تراجعت أسعار النفط بنحو 1% في جلسة الجمعة بعد أن وسعت الصين، أكبر مستورد للخام، قيودها المرتبطة بجائحة "كوفيد-19" على الرغم من أن الخامين القياسيين يسجلان مكاسب أسبوعية على خلفية المخاوف بشأن الإمدادات وصدور بيانات اقتصادية إيجابية على خلاف المتوقع.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.19 دولار، أو 1.2%، إلى 95.77 دولار للبرميل عند التسوية، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.18 دولار أو 1.3% إلى 87.90 دولار.

مادة اعلانية

وهبطت العقود الآجلة للبنزين في الولايات المتحدة بما يقرب من 3%، في حين أن العقود الآجلة للديزل ارتفعت بنحو 5% إلى أعلى مستوى لها منذ منتصف يونيو/ حزيران.

وعلى أساس أسبوعي، صعد خام برنت بنحو 2.4% وخام غرب تكساس الوسيط 3.3%.

وجاء انخفاض أسعار الخام في جلسة الجمعة بعد أن كثفت المدن الصينية قيود "كوفيد-19" يوم الخميس لوقف تفشي الفيروس بعد أن سجلت الصين 1506 إصابات جديدة بكوفيد في 27 أكتوبر/ تشرين الأول، حسب ما ذكرت لجنة الصحة الوطنية، ارتفاعا من 1264 حالة جديدة في اليوم السابق.

وسجلت أكبر شركات النفط والغاز العالمية بما في ذلك إكسون موبيل وشيفرون وإكوينور أرباحا ضخمة في الربع الثالث، مستفيدة من ارتفاع تكاليف الطاقة التي عززت التضخم حول العالم وأضرت بالمستهلكين بشدة.

وتثير هذه الأرباح الهائلة انتقادات من الجماعات المدافعة عن المستهلكين في الولايات المتحدة وأوروبا مع ارتفاع التضخم.

في غضون ذلك، من المرجح أن تحافظ منظمة أوبك على توقعاتها بأن الطلب العالمي على النفط سيرتفع لعقد آخر.