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الرئيس الأميركي جو بايدن (أ ف ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن
نفط وغاز

الرئيس الأميركي ينتقد أرباح النفط "الزائدة"

بايدن: أسعار البنزين تراجعت من الذروة التي وصلت إليها خلال الصيف

فيلادلفيا - رويترز
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هاجم الرئيس الأميركي جو بايدن شركات النفط لتحقيقها أرباحا ضخمة على حساب الأميركيين.

وأشار بايدن خلال ظهور نادر مشترك مع نائبة الرئيس كاملا هاريس في حفل جمع تبرعات قيمته مليون دولار في ولاية بنسلفانيا إلى تراجع الأسعار في محطات البنزين من الذروة التي وصلت إليها خلال الصيف، وقال إنه يمكن إحراز مزيد من التقدم إذا خفضت شركات الطاقة الأسعار "لتعكس ما تدفعه مقابل برميل النفط".

وقال بايدن: "هذه الأرباح الزائدة تعود إلى مالكي الأسهم ومديريهم التنفيذيين بدلا من الذهاب إلى خفض الأسعار في محطات البنزين والتخفيف عن كاهل الشعب الأميركي".

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