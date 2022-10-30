اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
اتفاقية بين قطر للطاقة وتوتال
حقل غاز
نفط وغاز

قطر للطاقة تتفاوض للاستحواذ على 30% بمشروع غاز في لبنان

المفاوضات مع حكومة لبنان والشركاء توتال وإيني

الدوحة – رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أكد الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة سعد الكعبي، اليوم الأحد، أن الشركة المملوكة للدولة تجري محادثات مع الحكومة اللبنانية للاستحواذ على حصة 30% في منطقة استكشاف بحرية، وتتفاوض أيضا مع توتال إنرجيز وإيني بهذا الشأن.

كان مصدران قد أبلغا رويترز الأسبوع الماضي أن توتال إنرجيز والحكومة اللبنانية توصلتا إلى اتفاق يمنح شركة النفط الفرنسية العملاقة السيطرة مؤقتا على منطقة الامتياز ويمهد الطريق لمفاوضات مع قطر بشأن حصة في مشروع الغاز.

وقال الكعبي: "نناقش ذلك مع حكومة لبنان والشركاء، توتال وإيني، من أجل المشاركة بنسبة نحو 30% في ملكية منطقة الاستكشاف. "في الوقت المناسب، عندما نضع اللمسات النهائية ويتحول ذلك بشكل أساسي إلى اتفاق، ونوقع هذا الاتفاق، سنعلن عنه".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل ينفذ نتنياهو تهديداته حال فوزه برئاسة الحكومة الإسرائيلية؟ هل ينفذ نتنياهو تهديداته حال فوزه برئاسة الحكومة الإسرائيلية؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط