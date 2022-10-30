اقتصاد قطر
قطر للطاقة تعلن كونوكو فيليبس شريكا في مشروع توسعة حقل الشمال
الشركة الأميركية ستحصل على حصة 6.25%
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أعلن الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة اختيار شركة كونوكو فيليبس الأميركية لتكون الشريك الثالث والأخير في مشروع توسعة حقل الشمال الجنوبي، وهو جزء من أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال في العالم.
وقال سعد الكعبي في مؤتمر صحفي إن كونوكو فيليبس ستحصل على حصة 6.25% في المشروع، وفق رويترز.
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وكانت قطر للطاقة و"كونوكو فيليبس" الأميركية، وقعت في يونيو الماضي اتفاقية شراكة لتوسيع حقل الشمال الشرقي القطري، وهو أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال في العالم، وذلك عقب اتفاقات مع شركتي توتال للطاقة وإيني.
وفي سياق آخر، أكد الكعبي، أن قطر للطاقة تجري محادثات مع الحكومة اللبنانية للاستحواذ على حصة 30% في حقل بحري للغاز.
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