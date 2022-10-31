أسعار النفط تعمّق خسائرها بداية الأسبوع وسط مخاوف من تقليص الطلب

تراجعت أسعار النفط، ، اليوم الإثنين، بعد بيانات أضعف من المتوقع لنشاط المصانع من الصين، وبسبب مخاوف من أن يؤدي توسيع قيود "كوفيد-19" إلى الحد من الطلب.

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 63 سنتا أو 0.7% إلى 95.14 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:20 بتوقيت غرينتش بعد أن تراجعت 1.2% يوم الجمعة.

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وهبط سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 47 سنتا أو 0.5% إلى 87.43 دولار للبرميل بعد تراجعه 1.3% عند الإغلاق يوم الجمعة.

وأظهر مسح رسمي يوم الإثنين، انخفاض نشاط المصانع في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، بشكل غير متوقع في أكتوبر، متأثرا بتراجع الطلب العالمي والقيود الصارمة على فيروس كورونا التي أضرت بالإنتاج.

وقال ستيفن إينيس من مؤسسة إس بي آي لإدارة الأصول، إن توسيع قيود "كوفيد-19" في الصين تثير دائما مخاوف بشأن الطلب من أكبر مستورد للخام في العالم.

وبدأت المدن الصينية في تشديد سياسة بكين المتعلقة بصفر "كوفيد-19" مع اتساع تفشي المرض في إحباط لآمال سابقة في انتعاش الطلب.

ولا يزال خام غرب تكساس الوسيط مدعوما بإشارات من كبار المنتجين الأميركيين بتباطؤ إنتاجية حقل بيرميان وهو أكبر حقل للنفط الصخري في أميركا.