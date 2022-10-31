أظهر تقرير سنوي للتوقعات صدر اليوم الاثنين أن منظمة "أوبك" رفعت توقعاتها للطلب العالمي على النفط في المدى المتوسط والأطول.

وقالت "أوبك" إن استثمارات تبلغ 12.1 تريليون دولار مطلوبة حتى عام 2045 للوفاء بهذا الطلب رغم مساعي التحول لمصادر طاقة نظيفة.

مادة اعلانية

وحافظت أوبك في التقرير على رؤيتها أن الطلب العالمي على النفط لن يستقر إلا بعد عام 2035.

وذكرت المنظمة أن الطلب على النفط سينمو إلى 103 ملايين برميل يوميا في 2023.