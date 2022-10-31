أدنوك
رئيس "أدنوك": العالم يحتاج أقصى قدر من الطاقة وأدنى قدر من الانبعاثات
أكدت أن خفض استثمارات الهيدروكربون إلى الصفر سيؤدي إلى خسارة 5 ملايين برميل نفط يوميا
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قال الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، سلطان الجابر، اليوم الإثنين، إن خفض استثمارات الهيدروكربون إلى الصفر بسبب التراجع الطبيعي، سيؤدي إلى خسارة 5 ملايين برميل يوميا من النفط في العام من الإمدادات الحالية.
وأضاف الجابر خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبيك"، الذي انطلقت فعالياته في أبوظبي اليوم الإثنين: "إذا أوقفنا الاستثمار في الموارد الهيدروكربونية، ستفقد الأسواق 5 ملايين برميل نفط من الإنتاج اليومي سنويا من الإمدادات الحالية، وذلك بسبب الانخفاض الطبيعي في الطاقة الإنتاجية".
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وأشار إلى أن البيانات واضحة في هذا الشأن وإلى أن ذلك سيجعل الصدمات التي شهدتها الأسواق هذا العام تبدو ضئيلة.
وتابع الرئيس التنفيذي لـ"أدنوك": "العالم يحتاج إلى المزيد من الطاقة بأقل انبعاثات".
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