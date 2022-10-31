رئيس "أدنوك": العالم يحتاج أقصى قدر من الطاقة وأدنى قدر من الانبعاثات

قال الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، سلطان الجابر، اليوم الإثنين، إن خفض استثمارات الهيدروكربون إلى الصفر بسبب التراجع الطبيعي، سيؤدي إلى خسارة 5 ملايين برميل يوميا من النفط في العام من الإمدادات الحالية.

وأضاف الجابر خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبيك"، الذي انطلقت فعالياته في أبوظبي اليوم الإثنين: "إذا أوقفنا الاستثمار في الموارد الهيدروكربونية، ستفقد الأسواق 5 ملايين برميل نفط من الإنتاج اليومي سنويا من الإمدادات الحالية، وذلك بسبب الانخفاض الطبيعي في الطاقة الإنتاجية".

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وأشار إلى أن البيانات واضحة في هذا الشأن وإلى أن ذلك سيجعل الصدمات التي شهدتها الأسواق هذا العام تبدو ضئيلة.

وتابع الرئيس التنفيذي لـ"أدنوك": "العالم يحتاج إلى المزيد من الطاقة بأقل انبعاثات".