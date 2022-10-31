مصفاة الخرطوم تعود للعمل بعد توقفها جزئيا بسبب تخريب

ذكرت وكالة الأنباء السودانية، أن العمليات في مصفاة الخرطوم عادت إلى طبيعتها، اليوم الاثنين، بعد أن توقفت جزئيا بسبب تخريب خط أنابيب ينقل خام مزيج النيل.

وأضافت الوكالة: "تم تصليح الخلل والضخ مستمر بمعدل أكبر.. لوجود مخزون في الخزانات بمحطات المعالجة المركزية".

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ولم تتوفر المزيد من التفاصيل بشأن تعطل خط الأنابيب.