نفط وغاز
مصفاة الخرطوم تعود للعمل بعد توقفها جزئيا بسبب تخريب
مع استمرار الضخ بمعدل أكبر
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ذكرت وكالة الأنباء السودانية، أن العمليات في مصفاة الخرطوم عادت إلى طبيعتها، اليوم الاثنين، بعد أن توقفت جزئيا بسبب تخريب خط أنابيب ينقل خام مزيج النيل.
وأضافت الوكالة: "تم تصليح الخلل والضخ مستمر بمعدل أكبر.. لوجود مخزون في الخزانات بمحطات المعالجة المركزية".
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ولم تتوفر المزيد من التفاصيل بشأن تعطل خط الأنابيب.
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