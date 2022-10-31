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نفط وغاز

مصفاة الخرطوم تعود للعمل بعد توقفها جزئيا بسبب تخريب

مع استمرار الضخ بمعدل أكبر

الخرطوم - رويترز
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ذكرت وكالة الأنباء السودانية، أن العمليات في مصفاة الخرطوم عادت إلى طبيعتها، اليوم الاثنين، بعد أن توقفت جزئيا بسبب تخريب خط أنابيب ينقل خام مزيج النيل.

وأضافت الوكالة: "تم تصليح الخلل والضخ مستمر بمعدل أكبر.. لوجود مخزون في الخزانات بمحطات المعالجة المركزية".

ولم تتوفر المزيد من التفاصيل بشأن تعطل خط الأنابيب.

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