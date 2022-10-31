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سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي مناسبة (أ ب)
وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي.(أسوشيتد برس)
أوبك بلس

وزير الطاقة الإماراتي: أوبك+ ستظل منظمة فنية موثوق بها في تحقيق توازن العرض والطلب

أكد حرص الإمارات وأوبك+ على تزويد العالم بإمدادات النفط التي يحتاجها

دبي - العربية.نت
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قال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، إن أوبك+ ستظل منظمة فنية موثوق بها في تحقيق توازن العرض والطلب.

وأكد المزروعي خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبيك"، الذي انطلقت فعالياته في أبوظبي اليوم الإثنين، حرص الإمارات وأوبك+ على تزويد العالم بإمدادات النفط التي يحتاجها.

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