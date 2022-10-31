وزير الطاقة الإماراتي: أوبك+ ستظل منظمة فنية موثوق بها في تحقيق توازن العرض والطلب

قال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، إن أوبك+ ستظل منظمة فنية موثوق بها في تحقيق توازن العرض والطلب.

وأكد المزروعي خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبيك"، الذي انطلقت فعالياته في أبوظبي اليوم الإثنين، حرص الإمارات وأوبك+ على تزويد العالم بإمدادات النفط التي يحتاجها.