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وزير الطاقة الإماراتي: أوبك+ ستظل منظمة فنية موثوق بها في تحقيق توازن العرض والطلب
أكد حرص الإمارات وأوبك+ على تزويد العالم بإمدادات النفط التي يحتاجها
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قال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، إن أوبك+ ستظل منظمة فنية موثوق بها في تحقيق توازن العرض والطلب.
وأكد المزروعي خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبيك"، الذي انطلقت فعالياته في أبوظبي اليوم الإثنين، حرص الإمارات وأوبك+ على تزويد العالم بإمدادات النفط التي يحتاجها.
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