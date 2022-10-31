​​فاتورة الغاز في ألمانيا ترتفع 173% عن العام الماضي وسط تضخم مفرط

أظهرت بيانات أن الأسر الألمانية تدفع حالياً قرابة ضعفي متوسط ​​قيمة فاتورة الغاز السنوية مقارنة بالعام الماضي، على الرغم من انخفاض الاستهلاك وتدفق المزيد من الإمدادات إلى البلاد.

قالت بوابة أسعار الطاقة Check24، إن متوسط ​​سعر الغاز في أكتوبر لأسرة نموذجية تستهلك 20 ألف كيلوواط / ساعة (MWh) بلغ 3726 يورو (3702.15 دولار). قبل عام أي قبل الغزو الروسي لأوكرانيا وما نتج عنه من انقطاع في إمدادات الغاز، كان من الممكن تأمين مثل هذا العقد بمبلغ 1365 يورو فقط.

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يبلغ سعر الغاز الفوري الأوروبي في الوقت الحالي حوالي 35 يورو لكل ميغاواط / ساعة (MWh)، أي أقل بنسبة 90٪ تقريبًا من الرقم القياسي المسجل في أغسطس، والذي تجاوز 300 يورو عندما بلغت مخاوف الاضطراب ذروتها بعد توقف خط أنابيب نورد ستريم 1 من روسيا إلى ألمانيا، بحسب "رويترز".

وساعد الطقس المعتدل، وانخفاض الطلب بسبب ارتفاع الأسعار، والمزيد من شحنات الغاز الطبيعي المسال (LNG) إلى أوروبا على خفض أسعار الجملة. مع ذلك، قالت Check24 إنها سجلت 533 إعلانًا عن زيادة الأسعار من قبل موردي سوق التجزئة الألمان في أكتوبر، بمتوسط ​​42.7٪، تطال أربعة ملايين أسرة، مما سيضيف 924 يورو إضافية إلى متوسط ​​الفاتورة السنوية.

ولتخفيف الضغط على المستهلكين، أقرت ألمانيا حزمة تخفيف أثر ارتفاع أسعار الطاقة وخفضت الضرائب على الغاز في أكتوبر وأعلنت اليوم الاثنين "كبح" أسعار الغاز للشركات والأسر.

وتسارع نمو أسعار المستهلكين في دول منطقة اليورو إلى 10.7% في أكتوبر من 9.9% في سبتمبر، مع ارتفاع التضخم في ألمانيا وإيطاليا وفرنسا أكثر من المتوقع، وفقاً لبيانات نشرها مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)، اليوم الاثنين.