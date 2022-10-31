الأمير عبدالعزيز بن سلمان: السعودية والإمارات "توأم" طاقة المستقبل

أكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن السعودية والإمارات تعملان على زيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز القدرة التكريرية وتحويل النفط إلى بتروكيماويات.

وأضاف الوزير في كلمته على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك"، اليوم الاثنين، أن السعودية والإمارات تعملان على تعزيز القدرة التكريرية، كما تعملان على توفير نظام طاقة آمن ومستدام.

مادة اعلانية

وقال "نحن والإمارات العربية المتحدة -من أكبر منتجي النفط في العالم- سنكون المنتجين المثاليين، ونتعاون لوضع قواعد مزيج طاقة المستقبل".

وصف الأمير عبد العزيز بن سلمان السعودية والإمارات بالـ "توأم" في الإجراءات التي اتخذها البلدان المتعلقة بإنتاج الطاقة والتغير المناخي.

وأوضح وزير الطاقة السعودي "نحن والإمارات نرفع طاقتنا التكريرية في مصافي النفط والسوائل إلى الكيماويات.. نحن والإمارات نسعى إلى الوصول إلى مزيج الطاقة غدًا وفي المستقبل".

كانت فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2022"، قد انطلقت اليوم الإثنين 31 أكتوبر/تشرين الأول، والتي تستمر حتى 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، بمشاركة 40 وزيرا، وقادة القطاع.