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روسيا و أوكرانيا

أميركا: ناقلات النفط الروسية التي سيتم تحميلها قبل 5 ديسمبر لن تخضع لسقف الأسعار

من المتوقع أن تفرض دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع سقفا لأسعار النفط الروسي

دبي - العربية.نت
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أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن ناقلات النفط الروسية التي سيتم تحميلها قبل 5 ديسمبر والتي ستفرغ في وجهتها قبل 19 يناير، لن تخضع لسقف الأسعار الذي من المتوقع أن تفرضه دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع على النفط الروسي.

وتسببت الحرب في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا بصدمة على صعيد أسعار النفط والغاز والكهرباء. لكن أوروبا تتحرك ببطء منذ فبراير بسبب المصالح المتعارضة أحيانا للدول الأعضاء.

ويبدو أن أوروبا ستضطر على الأغلب للاعتماد على واردات نفط إضافية من الولايات المتحدة العام المقبل، لتعويض خسارة الإمدادات من روسيا، وفقًا لما يراه عملاق النفط الإيطالي "إيني".

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وقال كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الإيطالية، في مقابلة مع بلومبرغ بأبوظبي، إن تدفقات النفط إلى الكتلة ستنخفض على الأرجح بمقدار مليوني برميل يوميًا.

من المقرر أن يحظر الاتحاد الأوروبي الواردات المنقولة بحراً من الخام الروسي اعتبارًا من الخامس من ديسمبر، والمنتجات المكررة في فبراير المقبل، حيث يسعى إلى معاقبة موسكو على غزو أوكرانيا.

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