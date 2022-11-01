بايدن يدعو شركات النفط لـ"وقف التربح من الحرب".. ويتوعدها بضرائب أعلى

دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، شركات النفط والغاز إلى استخدام أرباحها القياسية لخفض التكاليف للأميركيين وزيادة الإنتاج، أو دفع معدل ضرائب أعلى، في الوقت الذي يبذل فيه جهودا مضنية لكبح أسعار البنزين قبل أسبوع من إجراء انتخابات التجديد النصفي بالكونغرس.

وانتقد بايدن في تصريحات بالبيت الأبيض، يوم الاثنين، شركات النفط الكبرى التي تجني أرباحا كبيرة، بينما يدفع الأميركيون، الذين سئموا التضخم، الكثير من المال لملء سياراتهم بالوقود.

مادة اعلانية

وقال إن قطاع النفط "لم يفِ بالتزامه بالاستثمار في الولايات المتحدة ودعم الشعب الأميركي". وأضاف أن الشركات لا تحقق "عائدا عادلا" فحسب، بل إنها تحقق "أرباحا مرتفعة لدرجة يصعب تصديقها".

وفي إشارة إلى الصراع في أوكرانيا، قال بايدن إن الشركات ‭"‬حققت مكاسب لم تكن متوقعة بسبب الحرب"، وعليها مسؤولية اتخاذ إجراء، مضيفا: "أعتقد أنه هذا أمر شائن".

وأوضح أنه إذا سمحت الشركات للمستهلكين بالاستفادة من هذه الأرباح، فإن أسعار البنزين ستنخفض بنحو 50 سنتا.

وقال الرئيس الأميركي: "إذا لم يفعلوا ذلك، فسيدفعون ضريبة أعلى على أرباحهم الزائدة، وسيواجهون قيودا أخرى".

وأشار إلى أن البيت الأبيض سيعمل مع الكونغرس للنظر في هذه الخيارات وغيرها، مؤكدا: "لقد حان الوقت لهذه الشركات لوقف التربح من الحرب".

تأتي هذه التصريحات قبل أسبوع من انتخابات سيقرر فيها الأميركيون ما إذا كان الديمقراطيون سيحتفظون بسيطرتهم على الكونغرس.