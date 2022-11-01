بتروناس تجري تقييما لأضرار حريق في وحدة ماليزية مشتركة مع أرامكو

قالت شركة الطاقة الحكومية الماليزية "بتروناس" اليوم الثلاثاء إنها تدرس الأضرار التي لحقت بخطوط أنابيب ربط والناجمة عن حريق اندلع الأسبوع الماضي في مشروعها المشترك للتكرير والبتروكيماويات مع أرامكو السعودية.

كانت بتروناس قالت الخميس إن حريقا وانفجارا وقعا في مجمع بنجرانج المتكامل في ولاية جوهور جنوب ماليزيا. ولم يتم الإعلان عن وقوع خسائر بشرية.

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وقالت الشركة في بيان: "الضرر الذي لحق بخطوط أنابيب الربط الناجم عن الحادث الأخير في مجمع بنجرانج المتكامل يخضع للمزيد من التقييم لغرض التنقيح".

وأضافت أن جميع المرافق الأخرى داخل المجمع ستواصل العمل بشكل طبيعي لتلبية احتياجات النشاط. لكنها لم تذكر ما إذا كانت المصفاة لا تزال تعمل.

وقال متحدث باسم شركتي بنجرانج للتكرير وبنجرانج للبتروكيماويات، المعروفتان باسم بريفكم، إن الجزء المتضرر من المجمع مغلق حاليا بسبب انقطاع إمدادات النيتروجين. ولم يحدد ما هي الوحدات المتضررة.

وقالت مجموعة بتروناس للكيماويات في بيان يوم الاثنين إن أنابيب الربط التي تضررت في الحادث لم تكن في منشآت البتروكيماويات التي تمتلك فيها الشركة 50% من الأسهم.

وتابعت "مع ذلك، ونظرا للطبيعة المتكاملة لمجمع بنجرانج ولضمان سلامة وأمان الموظفين والعمال والتجمعات المحيطة، تم إغلاق مصانع البتروكيماويات مؤقتا... وستستأنف المصانع أنشطة بدء التشغيل بمجرد اتخاذ جميع إجراءات السلامة والاعتبارات الأخرى".

وفي مارس/ آذار 2020، لقي خمسة أشخاص حتفهم في حريق بالمجمع البالغة طاقته 300 ألف برميل يوميا، مما أجبره على التوقف عن العمل لأكثر من عامين. وكانت رويترز ذكرت أنه استأنف نشاطه في مارس/ آذار.