دراسة: المصانع الألمانية خفضت استهلاك الغاز بمقدار الخمس

قال خبراء في الاستدامة، اليوم الثلاثاء، إن قطاع الصناعة الألماني خفض استهلاكه من الغاز بنحو الخمس الشهر الماضي، بعد أن أدى تراجع واردات الغاز الروسي إلى اندلاع أزمة طاقة على مستوى القارة أشعلت الأسعار.

ذكر باحثون في مركز الاستدامة التابع لمدرسة هيرتي ومقره برلين، لدى إصدار ورقة عمل لتقييم تدابير ترشيد الاستهلاك حتى الآن، تطلعت أيضًا إلى المستقبل، أن الاستخدام الأقل للطاقة كان شرطًا أساسيًا للتغلب على الأزمة.

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وقالوا: "من المرجح أن يحدث مزيد من الخفض في استهلاك الغاز في الصناعة على ضوء استمرار ارتفاع الأسعار".

وفرت الصناعات التحويلية 6 تيراواط / ساعة في عملياتها خلال سبتمبر بالقيمة المطلقة، ووفرت 19٪ على أساس سنوي مقارنة بشهر سبتمبر 2021.

لمواجهة التكاليف المرتفعة، فرض مشغلو المصانع أسعارًا أكبر على إنتاجهم، أو تحولوا إلى أنواع الوقود البديلة واستبدال المنتجات كثيفة الاستهلاك للطاقة بالواردات.

وقالت الدراسة إن المنازل الألمانية، ونصفها يستخدم الغاز، زادت من التوفير في استهلاك الطاقة إلى 36٪ على أساس سنوي في سبتمبر، بعد أن وفرت 10٪ في مارس.

وأضاف الباحثون أنه لم يتضح بعد ما إذا كان أصحاب المنازل سيواصلون طواعية خفض الاستهلاك في موسم البرد.

بلغ متوسط ​​أسعار الغاز الفورية في مركز البيع الهولندي، 100 يورو (98.83 دولار) لكل ميغاواط / الساعة بين أكتوبر 2021 ومنتصف 2022، وبلغ ذروته عند 240 يورو للميغاواط / ساعة في أغسطس.

هذا مقارنة بمستوى سعر طويل الأجل قبل كوفيد-19 يتراوح بين 15 و 20 يورو للميغاواط / ساعة.

وقد قدمت لجنة خبراء الغاز الألمانية يوم الاثنين، مقترحات إلى الحكومة بشأن تحديد سقف لأسعار الغاز لمساعدة المواطنين وتشجيع الشركات على مواصلة العمليات وحماية الوظائف.