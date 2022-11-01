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رئيس أرامكو أمين الناصر مناسبة
رئيس أرامكو السعودية المهندس أمين بن حسن الناصر
أرامكو

رئيس أرامكو: الطلب على النفط سيستمر في النمو لما تبقّى من العقد الجاري

نظرا لحاجة العالم إلى طاقة أكثر موثوقية وبأسعار معقولة

دبي - العربية.نت
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قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر، إنه "مع تأثر أسعار النفط الخام العالمية خلال هذه الفترة بسبب استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي، فإن وجهة نظرنا على المدى الطويل هي أن الطلب على النفط سيستمر في النمو لما تبقّى من العقد الجاري نظرا لحاجة العالم إلى طاقة أكثر موثوقية وبأسعار معقولة".

وأضاف رئيس أرامكو في بيان للشركة لإعلان نتائجها الفصلية، اليوم الثلاثاء: "ومن واقع ضعف الاستثمار العالمي في قطاعنا، فإننا نعمل على توسيع قدراتنا على المدى البعيد في إنتاج النفط الخام والغاز، وفي الوقت نفسه، نعمل على الوصول إلى طموحنا المعلن مسبقًا لتحقيق الحياد الصفري لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي تقع ضمن النطاقين (1و2) في مرافق أعمال الشركة التي تملكها وتديرها بالكامل".

وأكد الناصر، على مواصلة أرامكو خططها للتوسّع في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق المضي قدمًا حيث تسعى للاستفادة من الإمكانات الكبيرة لمنتجاتها لتلبية الطلب العالمي المتزايد على البتروكيميائيات، والتي ستكون ضرورية للتحوّل المطلوب في المواد لدعم مستقبل منخفض الكربون.

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وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، نواصل تطوير حلول طاقة جديدة منخفضة الكربون حيث نعمل على أن نكون جزءًا من تحوّلٍ أكثر عملية واستقرارًا وشمولية للطاقة".

عن أرباح الشركة قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين: "تعزز أرباح أرامكو السعودية القوية والتدفقات النقدية الحرة القياسية في الربع الثالث قدرتنا المؤكدة على تحقيق قيمة كبيرة من خلال إنتاجنا منخفض التكلفة في قطاع التنقيب والإنتاج، الذي يُعد من بين الأقل في كثافة الانبعاثات الكربونية، وفي تكامله الاستراتيجي مع قطاع التكرير والمعالجة والتسويق".

وأعلنت أرامكو، عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022، محققة أرباحا بقيمة 159.12 مليار ريال للربع الثالث من العام الحالي، بزيادة نسبتها 40% مقارنة مع 114.09 مليار ريال أرباحا سجلتها الشركة خلال الربع ذاته من العام الماضي.

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